Danimarca, ct Hjulmand: «Metteremo sotto pressione l’Inghilterra»

Kasper Hjulmand, commissario tecnico della Danimarca, ha parlato prima della semifinale di Euro 2020 contro l’Inghilterra

Kasper Hjulmand, commissario tecnico della Danimarca, ha parlato ai canali ufficiali della UEFA prima della semifinale di Euro 2020 contro l’Inghilterra.

«Mi aspetto che giocheremo al massimo e daremo tutto, come abbiamo fatto per tutto il torneo. In ogni partita abbiamo messo sempre sotto pressione l’avversario».