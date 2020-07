D’Aversa: «Avevamo perso un po’ di ambizione. Kulusevski? Non può essere sempre al top»

Roberto D’Aversa ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria conquistata contro il Napoli: queste le sue parole

«Le prestazioni le abbiamo fatte, ma se si ragiona sulle singole partite, specialmente quando dovevamo fare il salto di qualità, sono arrivati zero punti. Con l’Inter, il Verona e la Sampdoria avremmo potuto aprire scenari diversi. Dopo quelle sconfitte, a livello mentale è sfuggito qualcosa anche a livello di ambizione. poi sono arrivati gli infortuni, e alla lunga certe situazioni le paghi. Spesso e volentieri ci siamo fatti influenzare dai risultati e questo è un peccato. Io i miei ragazzi li vedo ogni giorno negli allenamenti, e sono orgoglioso di loro. Ho detto loro che i risultati non rispecchiavano le partite che avevamo disputato. Un allenatore non fa le sue scelte contro i propri interessi, siamo tutti qui per crescere»

KULUSEVSKI – «La scelta di non schierarlo titolare è stata dettata dalla necessità di avere freschezza. Non posso chiedergli di essere sempre al massimo. Oggi abbiamo vinto, quindi sono bravo, ma io valuto infortuni, stati di forma, minuti giocati. Dejan ha giocato tantissimo e aveva bisogno di recuperare»