D’Aversa: «La Juve difficilmente perde tre partite consecutive: dovremo fare il massimo»

Le parole di Roberto D’Aversa, tecnico dell’Empoli, prima del calcio d’inizio della partita dei toscani contro la Juve

Roberto D’Aversa ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Juve Empoli. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Il tema tattico lo vediamo tra un po’. Credo che non dovremo cambiare il nostro modo di interpretare le date, per come siamo noi e per il nostro DNA vogliamo sempre andarli a prendere uomo su uomo».

COME VINCERE QUESTA PARTITA – «Storicamente non mi ricordo che la Juve abbia potuto perdere tre partite, sotto l’aspetto della prestazione dobbiamo fare tutto al massimo magari cercando di evidenziare qualche problema loro ma dipende da come interpretiamo la data. Per uscire con un risultato dobbiamo avere coraggio sia in fase difensiva che propositiva ed essere bravi quando la palla l’abbiamo noi».

GOGLICHIDZE IN PANCHINA –«Io non mi faccio influenzare dal mercato e cerco gli 11 più prestativi».