David Luiz, una stagione decisamente negativa completata con un record suo malgrado, nessuno mai in Premier aveva procurato tanti rigori contro la propria squadra.

SPESSO ATTACCATO- David Luiz termina dunque la propria annata in Premier League con l’ennesimo dato statistico negativo, i Gunners vincono contro il Watford ma non basta a risparmiarlo dalle critiche sempre molto accese, ora a maggior ragione, come del resto per tutta la squadra.