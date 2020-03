DAZN Calling – Fabio Cannavaro: «In Cina le cose stanno tornando alla normalità» – VIDEO

Fabio Cannavaro è intervenuto nell’ultima puntata di DAZN Calling spiegando come sta rientrando l’emergenza coronavirus in Cina

Fabio Cannavaro è intervenuto nell’ultima puntata di DAZN Calling, format condotto da Diletta Leotta. Queste le parole dell’ex difensore.

«Qui in Cina le cose stanno tornando alla normalità, addirittura non c’è più l’obbligo di utilizzo delle mascherine di chi passeggia per strada: sono buoni segnali, che fanno ben sperare anche per l’Italia. Ho tutta la mia famiglia a Napoli, mentre io ho vissuto tutta la prima parte dell’emergenza qui in Cina, dove sono riusciti a controllare il virus bloccando tutto: mi controllavano la febbre in occasione di ogni spostamento».