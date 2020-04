Dazn congela i versamenti per le gare rimanenti: l’indiscrezione

Come riporta il Corriere dello Sport, DAZN starebbe pensando di congelare i versamenti per le gare rimanenti

Il blocco dei campionati di calcio rischia di avere conseguenze pesanti per le emittenti dei diritti tv come Sky e Dazn. Come riporta Il Corriere dello Sport, da Londra è rimbalzata l’indiscrezione che la piattaforma Dazn comunicherà a breve lo stop ai pagamenti dei diritti. Per questo motivo molti dipendenti potrebbero essere mandati in ferie forzate o messi in cassa integrazione.

Nel dettaglio, Dazn liquiderà i servizi che gli sono stati consegnati, mentre non lo farà per eventi o partite di competizioni sospese, rinviate o annullate. In più non offrirà nessun anticipo sulle partite della stagione 2020-2021 finchè non co sarà assoluta chiarezza sui calendari. Il Corsport ricorda che Perform, che trasmette sulla piattaforma, ha firmato un contratto da ben 193 milioni con la Lega. Di questi 129 sono stati regolarmente paganti mentre i restanti 64 attualmente sarebbero congelati.