Il tecnico De Biasi annuncia di essere in attesa di una chiamata da una nazionale europea: «Questione di giorni»

Gianni De Biasi è pronto a tornare in campo. L’allenatore aspetta una chiamata dopo diversi mesi senza panchina, come ammesso ai microfoni del Corriere di Torino.

«L’Iran è stata a lungo un’opzione, poi sono nati troppi problemi. Ho parlato con alcuni club di A e in un caso sono io ad aver detto no. Ora aspetto un’altra nazionale, questa in Europa. Questione di giorni spero».