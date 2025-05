De Bruyne: «Ho deciso il mio futuro! Andrò in quella squadra se ci saranno determinate condizioni» - Calcio News 24

De Bruyne ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su quello che sarà poi il suo futuro oltre il Manchester City. Ecco le parole

Al The Times, il centrocampista del Manchester City De Bruyne ha voluto svelare il suo futuro.

IL FUTURO – «Quando hai vent’anni e prendi una decisione, è più facile. Puoi trasferirti in un altro paese e non è un problema, ma voglio prendere la decisione migliore che sia positiva per i miei figli, per mia moglie, per la scuola, per la vita, per tutte quelle cose su cui devi prenderti un minuto per riflettere. Futuro in Europa o no? Dipende da tutti questi fattori. Non voglio essere messo sotto pressione da nessuno»