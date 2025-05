De Bruyne Napoli, non è solo una suggestione di mercato: ecco cosa manca per chiudere

De Bruyne al Napoli non è una semplice suggestione: passi avanti nella trattativa per il centrocampista del Manchester City, le ultime

Kevin De Bruyne al Napoli è ormai più di una suggestione di mercato: è una realtà in dirittura d’arrivo. La conferma arriva da Alfredo Pedullà, che sottolinea come la presenza della moglie del centrocampista belga a Napoli, già segnalata lo scorso 7 maggio, non fosse casuale ma un chiaro segnale verso la destinazione scelta. Il gradimento per il progetto partenopeo è concreto, e nonostante nelle scorse settimane si parlasse di un interesse del Liverpool, quel tipo di pressing non si è mai realmente verificato. Al contrario, il Napoli ha avuto sempre la priorità, guadagnandosi la preferenza del calciatore in scadenza di contratto con il Manchester City.

Secondo quanto riportato, mancherebbero soltanto gli ultimi passaggi formali prima dell’annuncio ufficiale. L’offerta del Napoli è quella già anticipata: un biennale con opzione per una terza stagione, a circa 7-8 milioni di euro netti a stagione più bonus. Una proposta importante, ma soprattutto accettata, tanto che De Bruyne avrebbe già interrotto ogni altro contatto nelle ultime settimane, concentrandosi esclusivamente sulla nuova avventura azzurra. Non ci sarà quindi una risposta da attendere: la scelta è già stata fatta. A questo punto si tratta solo di finalizzare gli aspetti burocratici per rendere ufficiale uno dei colpi più clamorosi del mercato estivo.