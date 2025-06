De Bruyne Napoli, oggi la fumata bianca: atteso a Roma per le visite mediche e la firma

Napoli, oggi è il giorno di Kevin De Bruyne: il belga è atteso per le visite mediche e la firma del contratto con i partenopei

Kevin De Bruyne è pronto a sbarcare nel calcio italiano, e lo farà dalla porta principale: quella del Napoli. A parametro zero, dopo diciassette anni di carriera, 22 titoli vinti e oltre 170 assist con il Manchester City, il fuoriclasse belga, come riportato dal Corriere dello Sport, diventerà ufficialmente un giocatore azzurro nelle prossime ore, dopo le visite mediche a Villa Stuart e la firma negli uffici di FilmAuro. È un colpo clamoroso per il club partenopeo, che lo inserisce di diritto nella galleria dei suoi grandi: da Maradona a Hamsik, da Cavani a Kvaratskhelia. Un investimento tecnico, simbolico e anche culturale, destinato a sollevare tutto il movimento calcistico italiano. Antonio Conte potrà contare su un maestro assoluto del gioco, ancora in grado – se ben gestito fisicamente – di dettare calcio ai massimi livelli, anche a quasi 34 anni.

La trattativa è stata condotta sotto traccia dal ds Giovanni Manna, ideatore dell’operazione, con il decisivo via libera dell’ad Chiavelli e la spinta finale di De Laurentiis. Il contratto biennale, con opzione per un terzo anno e bonus alla firma, rappresenta un’eccezione rispetto alla politica del club, solitamente più orientata verso giovani in prospettiva. La presentazione di Kdb è attesa a luglio, prima del ritiro a Dimaro, mentre resta in sospeso la questione della casa: il piano iniziale per una villa a Posillipo è saltato, e il suo entourage è già alla ricerca di una nuova sistemazione in zona. Intanto, il belga volerà in vacanza dopo l’intenso finale di stagione con il City e gli impegni in Nazionale. Napoli lo attende come l’ottavo “magnifico” dell’era Adl, accanto a Lavezzi, Higuain, Mertens e Osimhen. Un colpo da Oscar per un club che sogna in grande.