Calciomercato Napoli, fatta per De Bruyne: c’è l’accordo definitivo, fissate le visite mediche!

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Napoli, con la trattativa chiusa per l’arrivo di Kevin De Bruyne a parametro zero

È fatta: Kevin De Bruyne sarà un nuovo giocatore del Napoli. Come confermato da Fabrizio Romano su X, il club partenopeo ha raggiunto l’accordo totale con il fuoriclasse belga. Le visite mediche sono previste per domani.

Dopo il via libera definitivo arrivato nelle ultime ore, De Bruyne firmerà un contratto di due anni con opzione per un terzo. Si tratta di un colpo sensazionale per il Napoli di Antonio Conte, che accoglie un giocatore di livello mondiale e dimostra le sue ambizioni in vista della nuova stagione. L’arrivo di De Bruyne rappresenta una svolta importante nel mercato azzurro, destinata a infiammare i tifosi.