De Jong Juve, anche i bianconeri in corsa: le ultime sull’olandese

Calciomercato Juve: ci sarebbero anche i bianconeri nella corsa a De Jong, centrocampista olandese in uscita dal Barcellona

Non solo Milinkovic-Savic, per il quale gli uomini mercato della Juventus stanno muovendo passi molto importanti. Nel mirino dei bianconeri per rinforzare la mediana ci sarebbe anche Frenkie De Jong.

La conferma arriva direttamente da La Gazzetta dello Sport, che spiega come l’olandese sia in uscita dal Barcellona. De Jong piace molto ad Allegri, ma su di lui ci sono ovviamente gli occhi di tanti top club europei. Una pista che sembra ad oggi molto complicata.

