De Jong Manchester United, il Barcellona chiede Maguire: la riposta dei Red Devils

Per lasciar partire De Jong direzione Manchester United, il Barcellona avrebbe chiesto il cartellino di Maguire: la riposta dei Red Devils

Il Manchester United vuole Frenkie De Jong, uno degli uomini di Ten Hag all’Ajax, per rinforzare il centrocampo. Il Barcellona non ritiene l’olandese incedibile, ma cerca l’affare giusto.

Secondo quanto riportato dal The Sun, i blaugrana avrebbero chiesto ai Red Devils il cartellino di Harry Maguire in cambio del centrocampista. Secco no da parte degli inglesi che non vogliono lasciar partire il difensore.