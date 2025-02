De Ketelaere torna a Bruges dove è iniziato tutto: «Qui ho vissuto tanti bei momenti, giocare davanti alla mia famiglia e vecchi amici sarà bellissimo»

Le parole di Charles De Ketelaere in vista di Brugge Atalanta di domani, partita che lo vedrà affrontare la squadra in cui ha fatto i suoi primi passi

Charles De Ketelaere ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida di domani dell’Atalanta in Champions League contro il Bruges, squadra in cui ha mosso i primi passi e poi fatto il suo debutto da professionista. Di seguito le sue parole.

RITORNO A BRUGES – «Siamo appena arrivati, ma ho vissuto tanti bei momenti qua, anche qua fuori, dove sono cresciuto. È una bella sensazione».

AMICI E PARENTI PRESENTI DOMANI – «Un po’, penso di non aver mai giocato davanti a così tante persone che vengono per me, però è bello, sono contento che tutti possano venire e che possano vivere questo bel momento».

HA PARLATO CON GASPERINI – «Sì, abbiamo parlato, ma loro studiano bene l’avversario sempre e non ho dovuto dire tante cose».

HA SENTITO GLI EX COMPAGNI – «Sì, un po’ ci siamo scritti, è bello vederli. Ci sentiremo dopo la partita».

SI IMMAGINAVA DI TORNARE DA AVVERSARIO IN CHAMPIONS – «No, io sono uno che guarda sempre giorno dopo giorno, non ho mai immaginato di essere dove sono adesso. Sono stati bei momenti quelli che ho vissuto qua, così come lo è il percorso che sto facendo in Italia. È bello tornare qua, ma non è così facile incontrare una squadra belga».

COME SI TROVA CON RETEGUI – «Bene, è un bomber vero come dicono. È bello giocare con lui, è sempre in area, mi piace cercarlo, anche la vittoria a Verona ci ha dato fiducia. Segnare così tanti gol e tornare al successo in Serie A era importante».

L’ASSENZA DI LOOKMAN GLI DA’ PIU’ RESPONSABILITA’ – «No, non in particolare. Mi sento sempre responsabilità, sia che giochi Lookman o no. È un’assenza grande per la squadra, ma noi proviamo in ogni modo a fare risultato in ogni partita».