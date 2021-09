De Laurentiis: «DAZN? Italia sempre in ritardo, la rete va implementata»

Le parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in merito al ritardo tecnologico presente in Italia

In un convegno tenuto da Il Sole 24 Ore, Aurelio De Laurentiis ha così spiegato i problemi di rete che hanno colpito DAZN nelle ultime settimane, riflettendosi poi sui clienti:

«Siamo sempre in ritardo noi italiani. Io mi sono battuto per andare su DAZN, facendo inc*****e anche i colleghi, perché è vero che noi avremo problemi, vedremo male, ma noi grazie al signor Berlusconi non abbiamo sviluppato la rete come negli altri paesi europei e siamo indietro. Se noi non iniziamo e continuiamo ad andare sul satellite con Sky, tra 3 anni dovremo ripartire da capo. Invece abbiamo Draghi che è un uomo intelligente che ci tiene a questo e Colao che ne capisce, stimoliamoli e facciamo implementare la rete per essere competitivi come già avviene negli altri paesi europei».