De Laurentiis: «Parole di Pirlo? Deve fare l’allenatore e basta, non può dire certe cose»

Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di Radio Capital durante la trasmissione Tg Zero Capital. Queste le sue parole.

CORONAVIRUS – «Auguri di buon Natale a tutti quelli che stanno in ascolto. Il Covid è stato un evento epocale, ed è stato un qualcosa che ci ha posto prepotentemente davanti a tanti perchè. Uno fra tutti: l’inadeguatezza dello Stato e la gestione di un mandato affidatogli dagli italiani. Il mandato di gestire la res pubblica e con la stessa la salute pubblica. Abbiamo fatto acqua da tutte le parti. La colpa principale è stata di noi italiani, siamo stati dormienti per troppi decenni».

NUOVO SINDACO A ROMA E A NAPOLI – «Fico sindaco di Napoli? Io lo conosco, è una persona di tutto rispetto. Non avrei alcun dubbio. È sbagliata la costituzione italiana, se tu sei il primo cittadino di una città devi essere super pagato. Rappresenti una città intera e hai uno stipendi di 4.700 euro al mese? È una follia. O sei un pazzo o sei uno che ruba. Uno che amministra una città come Roma o Napoli non deve essere il risultato di un partito politico. Ricandidatura Virginia Raggi? È stata un disastro a Roma epocale. Roma è la punta di diamante del nostro Paese e dobbiamo sentirci che Milano è meglio? Ma cosa vuol dire, dobbiamo unificarci, dobbiamo annullare il gap tra nord e sud».

PAROLE DI PIRLO – «Pirlo dovrebbe fare l’allenatore e basta e lasciare al suo responsabile della comunicazione la risposta di una sentenza dello Stato. Cosa fai tu? Anteponi una legge di uno sport a una legge statale? Rischiando il penale? Pirlo non è un avvocato, non sa come funzionano certe procedure. Non conosce tutto quello che è accaduto a livello di protocolli. Non sa che dice, non lo deve capire. Non è che voglio prendermela con Pirlo dandogli del pirla. È fin troppo facile, non me lo permetterei mai. Deve fare l’allenatore».

TELEFONATE INSOLITE – «Se le ho ricevute? Assolutamente no, soltanto telefonate di solidarietà. Qui non si trattava di vincere o perdere. E’ chiaro che abbiamo avuto tante adesioni. Sono un grande estimatore di Mario Draghi, mi ha telefonato per farmi gli auguri di Natale ed il compiacimento per la sentenza. Quello che è accaduto sia nella linea della giustizia. E’ romanista? Non vuol dire nulla. Dovremo pregare gli italiani, con questa trasmissione, di essere più vicini a ciò che gli appartiene».

ITALIANI – «Noi dovremmo pregare gli italiani di essere più vicini a ciò che gli appartiene. Non è pensabile che si vada a votare con il 40% di persone che non ci vanno, perchè è un qualcosa che gli appartiene. Solo se siamo tutti uniti possiamo scalzare gli impostori. Quando sento sovranismo, anti-sovranismo mi viene da ridere. Non si può fare politica senza economia».