La Procura di Milano ha aperto un fascicolo conoscitivo per la situazione legata alla positività al Coronavirus di De Laurentiis in Lega Serie A

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo conoscitivo sulla presenza di De Laurentiis in assemblea di Lega Serie A nonostante avesse i sintomi del COVID, lo scorso 9 settembre. Ecco la nota riportata dall’ANSA.

«Al momento dell’assemblea non aveva ancora ricevuto l’esito del tampone e dunque non sapeva con certezza di essere positivo pur avendo qualche sintomo. In questo caso il testo unico delle leggi sanitarie, non avendo lui rispettato l’auto isolamento fiduciario, prevede un illecito amministrativo punibile con una multa fino a 400 euro».