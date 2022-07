De Ligt svuota l’armadietto: a breve la partenza per Monaco

De Ligt Bayern, l’olandese è alla Continassa. Le ultime sulla cessione della Juventus

Sono le ultime ore di De Ligt alla Juventus. Ieri sera il club bianconero ha accettato l’offerta del Bayern Monaco e in mattinata è arrivata a Torino Rafaela Pimenta per concludere l’operazione.

Secondo Juventusnews24.com, De Ligt è alla Continassa. Il difensore olandese potrebbe volare già nelle prossime ore in Germania per iniziare la nuova avventura in Bundesliga.