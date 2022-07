De Ligt Bayern Monaco, tutto fatto: ecco quando sarà in Baviera

Il difensore olandese De Ligt è pronto a sbarcare a Monaco di Baviera: ecco quando arriverà

Matthijs de Ligt è pronto a diventare un nuovo difensore del Bayern Monaco.

Secondo quanto riportato dalla Bild, infatti, il difensore olandese è atteso già per questa sera a Monaco di Baviera. E la firma sul contratto fino al 2027 sarebbe prevista per la giornata di domani. Poco fa è arriva Rafaela Pimenta a Torino per definire gli ultimi dettagli.

