De Ligt Juve, così il futuro può cambiare: novità sull’interesse di un top club

De Ligt Juve: cambia tutto! C’è una svolta per il futuro del difensore olandese. Le ultime sull’interesse nei suoi confronti

Importanti novità per il futuro di Matthijs de Ligt. Secondo quanto riferito da Fichajes.net, il Barcellona potrebbe rinunciare all’assalto per il difensore della Juve in estate, con le chances di permanenza a Torino che aumentano sensibilmente.

I blaugrana, infatti, non avrebbero la disponibilità economica per un grosso esborso in estate, visto che la Juventus chiede almeno 100 milioni di euro per sedersi al tavolo delle trattative.