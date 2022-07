De Ligt si lascia andare a un messaggio juventino sui social. Sul centrale forte il pressing del Bayern Monaco

Matthijs de Ligt è certamente uno dei giocatori più chiacchierati in questo momento in casa Juve. Il difensore vuole il Bayern Monaco, i tedeschi sono in pressing per lui ma c’è ancora distanza tra domanda e offerta.

Intanto De Ligt, attraverso il suo profilo Instagram, ha rotto il silenzio social, scrivendo il messaggio: «Tornato ad allenarmi», dopo l’ultima seduta con la Juventus.