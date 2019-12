De Paul lancia messaggi d’amore a Conte: «È tra i primi tre al mondo»

Rodrigo De Paul non esclude un passaggio all’Inter e su Antonio Conte: «Ha messo un’impronta pazzesca, Lautaro ne parla benissimo»

Nella lunga intervista rilasciata da De Paul al Corriere dello Sport, l’argentino ha strizzato l’occhio ad Antonio Conte e all’Inter che hanno messo il numero 10 dell’Udinese in cima alla lista dei desideri per gennaio.

DE PAUL – «Conte, per me tra i primi tre al mondo. Chi sono gli altri due? Guardiola e Sarri, ma non chiedermi l’ordine, non lo farei. Se mi chiedi di Conte posso dirti che ha messo un’impronta pazzesca e fulminea sull’Inter, è cattivo, ti responsabilizza come se ti conoscesse da anni. Uno dei primi tre al mondo, appunto. E basta quello che mi dice Lautaro…»