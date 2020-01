De Rossi: dopo l’addio studia per diventare allenatore

Daniele De Rossi si rimette subito in pista: l’ex centrocampista studierà per diventare allenatore. I dettagli

Daniele De Rossi ha detto basta col calcio giocato ma non si discosterà dal rettangolo verde. Come riportato da Sky Sport, l’ex centrocampista della Roma studierà per diventare allenatore.

A tempo di record, infatti, la FIGC ha avviato l’iter per istituire un corso da allenatore UEFA A per Daniele De Rossi, che potrebbe ripercorrere le orme del padre Alberto, storico allenatore della Roma Primavera.