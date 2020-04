De Rossi futuro segnato: l’ex Roma studierà da allenatore

Daniele De Rossi valuta le possibilità del suo futuro: l’ex centrocampista giallorosso studierà per diventare allenatore

Daniele De Rossi ha un futuro segnato: seguire le orme del padre Alberto. L’ex centrocampista della Roma è tornato in Italia dopo l’avventuro al Boca Juniors durata soltanto sei mesi.

De Rossi si avvia ad un futuro da allenatore: come riportato da Il Corriere dello Sport, seguirà il corso per allenatori a Coverciano, insieme ad Alessandro Del Piero. Con il patentino ricevuto, De Rossi potrà allenare in Serie C o nelle giovanili, o fare l’assistenete in Serie A.