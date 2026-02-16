De Sciglio riparte dalla… Repubblica Ceca! Oggi le visite mediche e la firma: ecco dove giocherà l’ex Juve e Milan

De Sciglio riparte dalla… Repubblica Ceca! Oggi le visite mediche e la firma: ecco dove giocherà l’ex terzino di Juve, Empoli e Milan

Mattia De Sciglio è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera lontano dai confini nazionali. Il terzino classe 1992, rimasto svincolato dopo la scadenza del suo legame contrattuale in Italia, è a un passo dal trasferimento nella 1.Liga ceca. Secondo quanto rivelato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, l’ex difensore di Juventus e Milan ha trovato l’accordo definitivo con l’Hradec Králové, formazione che milita nella massima serie del calcio locale.

La giornata decisiva per la fumata bianca è proprio quella di oggi, lunedì 16 febbraio. Il laterale italiano è atteso in città per svolgere le visite mediche di rito, passaggio propedeutico alla firma sul contratto che sancirà l’inizio ufficiale di questa nuova avventura. L’Hradec Králové occupa attualmente il settimo posto in classifica, con 30 punti conquistati in 22 giornate, e punta sull’esperienza internazionale dell’azzurro per scalare posizioni. Per De Sciglio si tratta del ritorno in campo dopo l’ultima stagione trascorsa in prestito all’Empoli, dove aveva collezionato 19 presenze tra campionato e Coppa Italia, trovando anche la via del gol, prima di svincolarsi definitivamente dalla Vecchia Signora lo scorso 30 giugno.

Per il trentatreenne questa sarà la seconda esperienza all’estero, dopo quella vissuta in Ligue 1 con la maglia dell’Olympique Lione nella stagione 2020/21. Il bagaglio tecnico che porta in Repubblica Ceca è di assoluto rilievo: in carriera ha disputato ben 356 partite, realizzando cinque reti e fornendo 13 assist. La sua bacheca è ricca di successi ottenuti con i club più prestigiosi della Serie A, vantando tre Scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane (una vinta a Torino e due a Milano). A completare il profilo di alto livello c’è il percorso con la Nazionale, con cui ha collezionato 40 presenze.