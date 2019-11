De Silvestri, difensore del Torino, si gode il trionfo contro il Genoa ma non commenta la contestazione dei tifosi contro Mazzarri – VIDEO

(Dal nostro inviato allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, Alessio Eremita) – Lorenzo De Silvestri può sorprendere dopo l’importante vittoria conquistata dal Torino contro i rivali del Genoa.

«Siamo contenti per i tre punti. I cori dei tifosi contro mister Mazzarri non mi interessano», ha precisato il difensore granata in zona mista dopo il triplice fischio.