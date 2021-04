Stefan De Vrij è risultato negativo agli ultimi tamponi ed è dunque ufficialmente guarito dal Covid: torna a disposizione di Conte

Stefan De Vrij torna a disposizione di Antonio Conte. Il difensore olandese, positivo al Covid prima della gara poi rinviata con il Sassuolo, è risultato negativo agli ultimi tamponi.

De Vrij dunque torna a disposizione di Antonio Conte in vista della gara contro il Bologna in programma sabato alle 20.45. De Vrij dovrà superare le visite di rito per essere arruolato.