Affare fatto: Stefan de Vrij è da considerare a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell’Inter. Depositato il suo contratto in Lega

E’ fatta: Stefan de Vrij può essere considerato a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell’Inter! Dopo tante chiacchiere, conferme e smentite, l’Inter ha deciso di fare il passo decisivo, depositando in Lega il contratto del difensore olandese. E’ questo l’annuncio della Gazzetta dello Sport: il giocatore ha detto sì all’Inter ormai da tempo e nelle ultime ore è stato depositato l’accordo in Lega. Si attende l’ufficialità che dovrebbe arrivare a fine campionato (all’ultima giornata c’è lo scontro diretto proprio tra Lazio e Inter che può valere la Champions League): Stefan farà un torto alla sua nuova squadra?

Il difensore ha dimostrato di essere un grandissimo professionista e sta disputando, probabilmente, la miglior stagione da quando è in Italia. De Vrij vestirà la maglia dell’Inter a partire dalla prossima stagione: depositato il contratto quinquennale da 4,2 milioni più bonus a stagione. I nerazzurri, in attesa di definire l’affare Joao Cancelo, ripartono da un grande colpo a parametro zero. Il centrale olandese vale più di 40 milioni di euro e potrebbe comporre un grandissimo trio difensivo con Joao Miranda e Milan Skriniar. Oppure uno è di troppo? Staremo a vedere. Intanto i nerazzurri si godono il primo colpo di mercato.