De Vrij Inter, la Gazzetta fa chiarezza sul futuro del difensore nerazzurro! Le ultimissime

De Vrij Inter, la Gazzetta dello Sport fa chiarezza sul prossimo futuro del difensore nerazzurro! Le ultime i dettagli

Stefan De Vrij potrebbe trovare il rinnovo di contratto con l’Inter. Dopo il gol decisivo nel derby contro il Milan potrebbe proseguire la sua carriera con i nerazzurri. Ecco cosa riporta la Gazzetta dello Sport:

DE VRIJ – «Il pianista Stefan de Vrij nel derby ha continuato a suonare per l’Inter e lo farà ancora a lungo: non solo verrà esercitata dal club l’opzione per allungare di un anno il suo contratto in scadenza a giugno, ma i nerazzurri pensano pure di ridiscutere i tempi spostandoli più in là. E pazienza se Stefan va per i 33: conta l’altissima efficienza difensiva in questa stagione e, ancor di più, la gioia liberatoria alla fine di un derby folle. «Peccato non aver vinto, ma se non puoi vincerla almeno non perderla- ha detto -. Zalewski mi ha messo una bella palla: gli offrirò qualcosa…».