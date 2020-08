De Vrij: «La mia stagione è andata bene. Conte e Lukaku? Forza e genio»

De Vrij è il protagonista della diretta condotta da Inter Media House per PPTV Sports, la piattaforma televisiva del gruppo Suning

De Vrij è il protagonista condotta da Inter Media House per PPTV Sports, la piattaforma televisiva del gruppo Suning. Il difensore olandese racconta alcuni aneddoti di sé e della sua esperienza in nerazzurro.

SU CONTE- “Mi piace molto, è molto forte tecnicamente. Sa come preparare molto bene le partite e come preparare per noi. La sua mentalità è impressionante, è un vincente nato che odia perdere. E sa trasmettere quei sentimenti ai calciatori”.

SULLA STAGIONE- “E’ andata molto bene, ogni giorno ho cercato di migliorare me stesso. Penso di fare ancora meglio nelle prossime stagioni”.

SU LUKAKU- “E’ molto bravo, già parlava francese e spagnolo quindi era un po’ più facile; ma è stato impressionante per la velocità con la quale ha iniziato a esprimersi in italiano. Penso sia davvero un genio”.