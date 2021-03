De Zerbi: «Certi giovani non capiscono. Staranno in panchina o tribuna»

Intervenuti ai microfoni di Sky Sport, Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha così parlato della gara persa oggi contro il Torino di Nicola

Intervenuti ai microfoni di Sky Sport, Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha così parlato della gara persa oggi contro il Torino di Nicola: «Avendo una squadra giovane, i giovani non sempre capiscono le cose al volo. Da che dovevamo chiuderla 3-0 a che l’abbiamo fatta riaprire. L’abbiamo persa per colpa nostra e meritatamente».

RABBIA – «Siamo una squadra giovane, i giovani sbagliano più di altri probabilmente. Non riescono a capire, nonostante lo si ripeta molte volte, quanto conti una determinata partita. Significa che resteranno in panchina o in tribuna. Io pongo il calcio della mia vita e devono farlo anche i miei giocatori perché io non devo “fare crescere” nessuno. Bisogna dare l’anima per questo sport perché siamo dei privilegiati. Solo molto arrabbiato».

I CAMBI – «Defrel e Djuricic gli ho visti un po’ appannati e ho messo Boga e Traoré per chiudere la partita e non per gestirla. Ci è andata bene sempre, oggi no. Abbiamo avuto più di un’occasione per vincere la partita e non ci siamo riusciti».

LA MATURITA’ – «La maturità si acquisisce con l’esperienza e la maturità. Noi siamo tra le squadre più giovani ma certi ragazzi, che hanno grande talento, talvolta prende il Sassuolo come terra di passaggio. Succede che si antepongano gli interessi personali a quelli della squadra».

DISCORSO NEGLI SPOGLIATOI – «Solitamente dopo le partite non parlo ma questa volta ho già parlato. La reazione del gruppo? Ho parlato io ed è bastato».