De Zerbi: «Se vuoi diventare grande può capitare di perdere, nessun dramma»

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Inter. Le sue parole.

SCONFITTA – «Siamo caduti dopo nove partite, abbiamo preso i primi due gol in maniera brutta. Un po’ molli, con poca concentrazione. Chiaramente se vai sotto 0-2 dopo 13 minuti diventa tutto difficile. Il fatto di cadere non ci deve far perdere l’entusiasmo o la consapevolezza. Stiamo cercando di alzare l’asticella e quindi capita di perdere, dobbiamo capire cosa non è stato fatto bene e ripartire martedì senza fasciarsi la testa così come nelle vittorie non c’era da andare in trionfo».

OBIETTIVI – «Noi se fissiamo un obiettivo sbagliamo. Sorpassare le prime sette vuol dire che una di loro buca e che noi facciamo le cose perfette. Capita di trovare degli alti e bassi visto che stai crescendo. È un discorso globale che parte da me e arriva alla società, per diventare i grandi o cercare di diventarlo capita di cadere e perdere».

GIOCATORI – «Qualche giocatore non sta ancora bene come Djuricic o Raspadori e per noi sono importanti e determinanti. Io credo che andare sotto di 0-2 dopo 13 minuti abbia indirizzato la partita, senza togliere nulla all’Inter che ha fatto bene. Andare sotto all’Inter concentrata così diventava molto molto difficile».