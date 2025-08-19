De Zerbi, caos totale con il Marsiglia: c'è tensione con questi giocatori - Calcio News 24

De Zerbi alle prese con il caos Marsiglia: tensioni interne e due sospensioni dopo la sconfitta col Rennes

Settimana turbolenta in casa Olympique Marsiglia, e non solo per la sconfitta per 1-0 contro il Rennes. A tenere banco, infatti, sono gli eventi successivi al match, che hanno messo alla prova la leadership di Roberto De Zerbi, chiamato a gestire una situazione delicata nello spogliatoio. Il tecnico italiano, recentemente approdato sulla panchina del Marsiglia, si trova a dover affrontare il primo caso disciplinare della sua gestione: un violento alterco tra Adrien Rabiot e Jonathan Rowe, avvenuto negli spogliatoi.

Secondo quanto riportato dalla stampa francese, il club ha scelto la linea dura: entrambi i giocatori sono stati sospesi a tempo indeterminato e sono stati esclusi temporaneamente dagli allenamenti. Una decisione forte, condivisa e sostenuta da De Zerbi, che fin dal suo arrivo ha sottolineato l’importanza dell’unità di gruppo e della disciplina come pilastri fondamentali del suo progetto tecnico.

De Zerbi e la gestione dei casi Rabiot e Rowe

Le due situazioni, tuttavia, presentano sfumature differenti. Jonathan Rowe, esterno inglese, era già al centro delle voci di mercato nelle ultime settimane. Con Roma e Bologna interessate al suo profilo, la sospensione potrebbe essere il preludio a un divorzio imminente. De Zerbi, in questo senso, sembra pronto a rinunciare al giocatore pur di ristabilire l’equilibrio interno.

Più complicata, invece, la posizione di Rabiot. L’ex centrocampista della Juventus ha un ruolo centrale nello spogliatoio e gode di uno status speciale all’interno della rosa. La sua sospensione, dunque, potrebbe avere effetti a catena sul gruppo, rendendo ancora più delicato il compito del tecnico italiano, che dovrà gestire la questione con lucidità e fermezza.

De Zerbi al bivio: ordine interno o rischio spaccature?

Entrambi i calciatori, anche nell’ultima seduta, non si sono presentati al centro sportivo della Commanderie, aumentando la tensione in vista della prossima gara contro il Paris FC. In questo momento critico, il ruolo di De Zerbi è cruciale: dovrà trovare un equilibrio tra fermezza disciplinare e gestione dei singoli, evitando che le frizioni interne compromettano il cammino del Marsiglia.

La sfida per De Zerbi è appena iniziata, e il banco di prova è già di quelli decisivi.