De Zerbi vince il premio Bearzot: «Un onore rappresentare i nostri valori». Riconoscimento per il tecnico dello Shakhtar Donetsk

È Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, il vincitore dell’undicesima edizione del Premio Nazionale “Enzo Bearzot”, premio insignito dall’Unione Sportiva ACLI in collaborazione con la Figc. Le motivazioni del premio: “Mentre tutto esplodeva intorno, materialmente e metaforicamente l’allenatore De Zerbi è stato l’ultimo ad abbandonare la nave, assicurandosi prima che tutti i giocatori fossero in salvo“

Queste le sue parole: «È un premio prestigioso che mi rende molto felice in un momento difficile. È un orgoglio per me rappresentare l’Italia all’estero e spero di aver espresso nel mio piccolo e con professionalità valori come solidarietà e altruismo che da sempre caratterizzano il nostro Paese».