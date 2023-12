De Zerbi e l'evoluzione del portiere: «Guardiola, Klopp e Gasp mi hanno messo in difficoltà...»

Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, ha parlato a Brescia Oggi dell’evoluzione del ruolo del portiere riportando alcuni esempi

PAROLE – «L’evoluzione del ruolo del portiere: oggi sta diventando un giocatore in più in campo al momento della costruzione. Vi porto l’esempio di due partite giocate quest’anno dal mio Brighton, contro Liverpool e Manchester City: avevo preparato la fase difensiva, in tutti e due i casi, andando uomo su uomo. Klopp e Guardiola hanno però alzato molto il portiere rispetto all’area di rigore, trasformandolo in un giocatore di movimento e mettendomi decisamente in difficoltà. Posso confermarlo anche in Serie A: ai tempi del Sassuolo, quando affrontavo l’Atalanta di Gasperini prima e il Verona di Juric poi, dovevo preparare la partita in maniera totalmente diversa rispetto ai principi che adottavo contro le altre squadre».