De Zerbi: “Stagione straordinaria difficile da ripetere” – VIDEO

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, è intervenuto al termine del successo contro il Genoa. Ecco le sue parole

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, è intervenuto al termine del successo contro il Genoa. Ecco le sue parole:

«Sono molto contento per il fatto di vedere tutti i giocatori che hanno la voglia di arrivare ottavi. Per molti non vuol dire nulla, per noi significa molto. Siamo concentrati per raggiungere l’obiettivo, mi piacerebbe vedere anche Berardi a 15 gol. Poi faremo un po’ di vacanze, successivamente decideremo come modificare la squadra. Non sarà semplice ripetere il campionato di quest’anno».