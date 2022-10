De Zerbi: «Una buona partita contro una delle migliori»

Roberto De Zerbi ha parlato dopo la sconfitta del Brighton con il Manchester City: «Voglio analizzare la mia squadra e la qualità mostrata»

Roberto De Zerbi ha commentato la partita persa dal suo Brighton contro il Manchester City. Di seguito le sue parole alla fine della partita.

«Abbiamo giocato una buona partita contro una delle squadre più importanti della Premier League, dell’Europa e del mondo. Ma abbiamo perso. Penso che nel primo tempo abbiamo avuto un po’ di paura, poi nella ripresa abbiamo cambiato mentalità. I miei ​​ragazzi volevano segnare un gol e aprire la partita. Abbiamo avuto la possibilità di segnare addirittura il 2-2. Il rigore assegnato al City? Non saprei giudicarlo. Il mio lavoro non è analizzare l’operato dell’arbitro, non voglio parlarne. Voglio analizzare la mia squadra e la qualità mostrata dalla mia squadra. Credo che se continuiamo a giocare con questo livello vinceremo molte partite».