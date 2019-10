DE ZERBI: «Vittoria di carattere. La classifica non ci piace ancora» – VIDEO

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, commenta con soddisfazione il successo del Bentegodi della sua sua squadra

(-Dal nostro inviato a Verona, Antonio Parrotto) Primo importante successo esterno in questo campionato per il Sassuolo di Roberto De Zerbi, che grazie ad un bellissimo gol di Djuricic conquista tre punti fondamentali. Il tecnico neroverde commenta così in mista la vittoria della squadra.

«È stata una vittoria di carattere ma la classifica non ci piace ancora. Dobbiamo migliorare»