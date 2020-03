Decreto Dignità sulle scommesse, si va verso la cancellazione della norma per far fronte alle perdite dovute all’emergenza coronavirus

La norma che vietava le sponsorizzazioni delle scommesse nel calcio, inserita nel decreto dignità, aveva fatto discutere tutti. Oggi però quella norma potrebbe essere cancellata, come riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Per far fronte alle ingenti perdite dovute allo stop causato dal coronavirus, i club di A e il Governo potrebbero trovare un accordo in merito per trovare la liquidità e far fronte alla situazione.