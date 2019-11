Gregoire Defrel ha parlato in zona mista dopo il pareggio maturato al Via Del Mare contro il Lecce. Queste le sue parole

(-Dal nostro inviato al Via del Mare) Tocca a Gregoire Defrel commentare il pareggio ottenuto dal Sassuolo contro il Lecce al Via del Mare. Un 2-2 che ha soddisfatto sia De Zerbi che l’attaccante ex Roma. Le sue parole.

«Abbiamo ottenuto un buon punto. Siamo contenti della reazione avuta nel momento di difficoltà»