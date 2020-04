Del Piero: «Ripresa del campionato? Sarà come un nuovo inizio»

Alessandro Del Piero parla dell’emergenza Coronavirus e della ripresa del campionato: ecco le parole dell’ex capitano della Juve

Alessandro Del Piero è intervenuto in videochiamata negli studi di Sky Sport. Ecco le parole dell’ex capitano della Juve.

MONDIALE 2006 – «Noi, come tutte le persone che vivono questo momento, cerchiamo di dare un contributo sia economico che di visibilità. Lo abbiamo fatto nonostante tutti noi portiamo avanti altri progetti, portando avanti l’emozione del 2006, quando ci davano spacciati. Oggi si respira questo feeling in Italia. Cerchiamo di ricreare questa voglia, raccogliendo fondi a livello internazionale vista la nostra celebrità. Questo ci dovrebbe permettere di raccogliere la nostra parte, aiutando la Croce Rossa italiana».

RIPRESA CAMPIONATO – «Quando affronti un periodo di stop l’attenzione è sempre altissima, la dedizione al lavoro c’è anche se si è in casa. Giocatori e atleti si allenano, anche se manca il campo. Sono tutti ragazzi giovani che hanno bisogno di poco per il risveglio muscolare. Non è facile però che si trovi quella sintonia che subito ti far giocar bene. Ème un nuovo inizio di campionato e non sei ancora preparato né fisicamente né mentalmente. Chi lo farà più veloce e meglio avrà grandi chance».