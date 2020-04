Del Piero difende Dybala: «La Juventus lo reputa all’altezza»

L’ex stella della Juventus Del Piero ha parlato di Dybala: «È maturato tanto, ora è un calciatore completo»

Alessandro Del Piero ha parlato di Paulo Dybala nel corso di un’intervista ai microfoni di Sky Sport: «Credo che in alcune occasioni abbia già indossato la fascia e se questo è già avvenuto è perché la Juventus reputa che sia all’altezza. Per come lo conosco a livello personale e a livello delle vicissitudini in campo, credo che la sua maturità sia cresciuta tantissimo e in primis la gestione di quest’estate».

«La reazione che ha avuto, la determinazione che ha messo in campo, sia emblematica per dire che sia cresciuto a livello di personalità. È sempre disponibile, ama il lavoro, è un giocatore completo anche sotto quell’aspetto», ha concluso l’ex capitano della Juventus.