Del Piero: «Ho incontrato i difensori più forti. Mi piace tanto De Bruyne»

Alessandro Del Piero racconta alcuni aneddoti della sua carriera ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole relative al difensore più forte affrontato e ai giocatori più bravi attualmente.

DIFENSORE PIU’ FORTE – «È sempre complicato sceglierne uno. Tutte le volte che non ho segnato è perché ho affrontato difensori forti. Ho giocato tanti anni in un range di tempo veramente enorme, ho incontrato addirittura Baresi, Maldini… Per poi passare alla difesa della Juventus. Penso a Cannavaro, Nesta, Thuram…».

CALCIATORE PIU’ FORTE AL MOMENTO – «Oggi il giocatore più forte? Bisognerebbe capire su che cosa. Oltre ai nomi sacri, come Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, ci sono giocatori di uno spessore incredibile. Mi piace molto De Bruyne. Diciamo loro quattro».