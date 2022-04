Del Piero Juve, TUTTA la verità sul ritorno: ecco cosa potrebbe succedere

Del Piero Juve, svelata TUTTA la verità sul caso del momento: ecco cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi

Tuttosport oggi in edicola ha fatto chiarezza circa la posizione di Alessandro Del Piero, dopo alcuni giorni in cui si sono susseguite voci (poi smentite dagli stessi interessati) circa un suo ritorno nel ruolo di dirigente.

Secondo il quotidiano niente di tutto questo. Chi ha colto, attraverso i social e non solo, l’imminente ritorno alla Juventus in una qualche veste dirigenziale – si legge – è andato troppo veloce. Del Piero è tornato allo Stadium per accompagnare i bimbi della sua Academy ed è normale un saluto ai tifosi. Resta al vaglio, comunque, un’ipotesi che lo vedrebbe ambasciatore Juve negli USA.