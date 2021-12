Tottenham, Conte scarica Dele Alli: possibile addio del centrocampista

Il centrocampista Dele Alli non rientra nei piani di Antonio Conte e potrebbe lasciare il Tottenham nel mese di gennaio

Il Tottenham e Dele Alli potrebbero dirsi addio già a gennaio. Il centrocampista classe ’96 non rientrerebbe nei piani di Conte e dunque valutare possibili offerte per il futuro.

L’inglese potrebbe essere un ottimo acquisto per qualsiasi club viste le sue qualità soprattutto nell’inserimento e nel trovare la via del gol. A riferirlo The Athletic