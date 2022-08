Delvecchio: «Questa Roma non parte per lo scudetto, ma anche il Milan l'anno scorso...»

L’ex attaccante della Roma Delvecchio ha parlato delle possibilità che potrebbero avere i giallorossi di vincere lo scudetto

Marco Delvecchio, ex attaccante della Roma, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato delle possibilità che potrebbero avere i giallorossi di vincere lo scudetto dopo la grande campagna acquisti di questa estate.

SCUDETTO COME LA SUA ROMA – «Questo non so dirlo, perché all’epoca venivamo dallo scudetto della Lazio e c’era la voglia di rispondere subito, come dimostrarono gli acquisti di Bati, di Samuel e di Emerson. Non volevamo e non potevamo nasconderci, era una situazione diversa, anche se capisco le analogie che vengono fatte».

LA ROMA SI NASCONDE – «Non credo, penso che non parta per il titolo, ma per tornare in Champions e provare a conquistare un altro trofeo. Ma certo, se pensiamo al Milan dello scorso anno… per me, strada facendo, allo scudetto ci può pensare, non è impossibile».

DYBALA – «La domanda è: quanto sposta vincere e avere voglia di farlo ancora? Il successo di Tirana e tutto quello che è accaduto dopo hanno aumentato la voglia di riprovarci. Mou è nato per vincere e non si accontenta dei piazzamenti, anche se tutti sappiamo quanto sarebbe importante tornare in Champions. L’arrivo di Dybala si inserisce in questo discorso».

WIJNALDUM E BELOTTI – «Avere giocatori forti, esperti, pronti a subentrare, che siano all’altezza dei titolari è fondamentale, specie ora con i cinque cambi. La Roma che sta nascendo è una bella squadra, interessante, e con l’entusiasmo che c’è in città ormai da mesi le premesse siano ottime. Poi sarà il campo a parlare, come sempre».