Dembele, vi ricordate del suo passato al Barcellona? Da eterna promessa al tetto d'Europa - Calcio News 24

Dembele, da flop al Barcellona a Pallone d’Oro: la rinascita al PSG. La situazione attuale

Due anni fa sembrava al capolinea l’avventura calcistica di Ousmane Dembele ad alti livelli. Il suo addio al Barcellona era stato vissuto come la conclusione fallimentare di un investimento esorbitante: oltre 100 milioni di euro per un talento fragile e incostante. Considerato uno dei simboli della crisi post-Neymar, Dembele era stato bollato come l’ennesimo errore gestionale del club catalano.

Eppure oggi, contro ogni previsione, Dembele è riuscito a ribaltare la narrazione. Con il trasferimento al Paris Saint-Germain nell’estate 2023 per “appena” 50 milioni, molti avevano pensato a un passo indietro. Il PSG stava voltando pagina, liberandosi delle vecchie star, e il francese sembrava più una scommessa nostalgica che una vera risorsa. Ma la realtà ha sorpreso tutti: nel 2025, Dembele ha vinto il Pallone d’Oro, superando persino la nuova stella del Barcellona. Un trionfo inimmaginabile fino a poco tempo prima.

Il percorso che ha portato Dembele a diventare il miglior giocatore del mondo è tutt’altro che lineare. Arrivato in Catalogna nel 2017 come sostituto di Neymar, era stato scelto per il suo talento esplosivo mostrato al Borussia Dortmund. A Barcellona però sono arrivati i guai fisici: una sequenza interminabile di infortuni lo ha costretto a saltare 102 partite in sei stagioni. A questo si sono aggiunte critiche per il suo stile di vita poco professionale: alimentazione scorretta, videogiochi fino a notte fonda, ritardi cronici agli allenamenti.

Anche la comunicazione fu un ostacolo: in sei anni non ha mai imparato lo spagnolo. Persino durante le rare interviste, Dembele parlava solo francese, segno di un’integrazione mai realmente avvenuta. Il Barcellona ha provato a recuperarlo ingaggiando cuochi personali e con la fiducia di allenatori come Xavi, ma alla fine ha gettato la spugna. La rottura definitiva è arrivata dopo la telenovela sul rinnovo contrattuale, culminata nella sua partenza verso Parigi.

A posteriori, proprio quel trasferimento ha segnato la svolta: al PSG, Dembele ha ritrovato forma fisica, concentrazione e, soprattutto, continuità. Ha messo da parte le distrazioni e si è imposto come leader tecnico della squadra. Oggi Dembele è un esempio di rinascita sportiva: da promessa incompiuta a Pallone d’Oro, il suo nome è tornato a brillare nel calcio mondiale.