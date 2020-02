Dembele, parla il medico: «Lesione più grave di quella del 2017»

Il medico che ha operato Dembele del Barcellona: «Lesione più grave di quella del 2017. Ma tornerà ad alto livello»

Non c’è pace per Ousmane Dembele, vittima dell’ennesimo infortunio in carriera. Lasse Lempainen, il medico finlandese che ieri ha operato l’attaccante del Barcellona al tendine del bicipite femorale, ha parlato a Marca.

«Questa lesione è più grave di quella del 2017 e dunque dovrà stare fuori più di quattro mesi, direi almeno sei. Sono molto fiducioso che con un’attenta riabilitazione e seguito da vicino, il giocatore sarà in grado di tornare di nuovo al calcio di alto livello».