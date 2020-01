Denis Suarez contro il Daily Mail: «Mostrate rispetto» – FOTO

Denis Suarez è andato letteralmente su tutte le furie contro il Daily Mail. Il celebre quotidiano inglese, nella sua versione online, ha riportato la notizia dell’intrusione di alcuni ladri nella casa del centrocampista spagnolo.

«I ladri non hanno trovato nulla che valesse la pena rubare nella casa di Denis Suarez», ha scritto il quotidiano. Piccata la risposta, su Twitter, dell’ex centrocampista dell’Arsenal, ora al Celta Vigo.

What kind of journalism are you? regrettable. Show a little respect @MailSport https://t.co/gU2Ie0ryxN

— Denis Suarez (@DenisSuarez6) January 4, 2020