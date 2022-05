Depay e Busquets: il Barcellona regola il Maiorca e torna secondo. Successo per la squadra allenata da Xavi

Il Barcellona torna a vincere e lo fa per 2-1 in Liga contro il Maiorca. Al Campo Nou decidono le reti di Depay e Busquets prima di quella i Raillo.

La squadra di Xavi torna così al secondo posto in classifica nel weekend in cui il Real Madrid è diventato campione per la 35esima volta nella sua storia.